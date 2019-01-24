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Хлеб в Украине за год подорожал на 22%

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Хлеб в Украине за год подорожал на 22%

Хлебная корзина подорожала в Украине за год на 22%, сообщил в четверг гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«Хлебная корзина за 2018 год подорожала на 22%, или на 12,5 гривны. Стоимость этой корзины на конец декабря 2018 года составила 70,2 гривны тогда как на конец прошлого года он стоил 57,7 гривны», — написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его информации, в хлебную корзину вошли по 1 килограмму пшеничного хлеба из муки высшего и первого сорта, килограмм ржаного хлеба и полкилограмма батона.

Он сообщил, что хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал за год на 23%, батон — 22%, ржаной хлеб — 21%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта — 20%.

«Потребительская инфляция с декабря 2017 по декабрь 2018 года составила 10%. То есть подорожание хлеба шло в 2,2 раза быстрее роста среднего уровня цен в стране. В этом году рост стоимости хлеба будет продолжаться и дальше темпами, скорее всего, больше уровня инфляции. Но подорожание будет уже меньше и составит до 15% в год», — добавил Дорошенко.

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По его словам, данные альтернативного исследования с 1 марта 2018 года по 1 января 2019 года показывают, что за последние десять месяцев прошлого года хлебный набор подорожал на четверть. Цены на все продукты демонстрировали рост: хлеб пшеничный из муки первого сорта — на 29%, ржаной — на 28%, батон — на 23% и хлеб пшеничный из муки высшего сорта — на 19%.

инфляция, хлеб
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