Россия, Румыния и Украина завалили жалобами Европейский суд по правам человека

Россия в 2018 году стала абсолютным лидером по числу жалоб в Европейский суд по правам человека, следует из ежегодного отчета организации. Россия также лидер по числу проигранных властями дел.

Всего за прошедший год граждане России направили в ЕСПЧ более 12 тыс. обращений. Из них 11 тыс. 750 обращений сейчас находятся на том или ином этапе судопроизводства. Примерно половина из исков — 5,2 тыс. обращений — коммуницированы (это значит, что о жалобе проинформированы российские власти. — Ред.).

На втором месте по числу ожидающих рассмотрения в ЕСПЧ дел — Румыния (8,5 тыс. обращений, или 15,1%), на третьем — Украина (7,2 тыс. жалоб, или 12,9%).

Эти три страны — Россия, Румыния и Украина — направили в 2018 году почти половину всех жалоб (48,9%). Значительная доля жалоб также пришлась на Турцию (7,1 тыс., или 12,6%) и Италию (4 тыс., или 7,2%).

Всего на рассмотрении ЕСПЧ в 2018 году были 56,35 тыс. дел (годом ранее — 56,2 тыс.).

Против российских властей в 2018 году ЕСПЧ принял 238 решений — больше, чем против властей других стран. Для сравнения: Турция проиграла 140 дел, Украина — 86, Румыния — 71 дело, Венгрия — 35 дел.

С января 2019 года ЕСПЧ в тестовом режиме переходит на новую процедуру рассмотрения жалоб. До начала процесса заявителю и государству-ответчику в обязательном порядке будут предлагать заключить мировое соглашение. Это должно облегчить судьям рассмотрение многочисленных типовых жалоб, рассчитывают в Страсбурге.