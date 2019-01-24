США и Россия выразили поддержку разным президентам Венесуэлы

Соединенные Штаты предоставят Венесуэле экстренную гуманитарную помощь на сумму более $20 млн. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на внеочередной сессии постоянного совета Организации американских государств (ОАГ) в ее штаб-квартире в Вашингтоне.

«Сегодня я объявляю о том, что Соединенные Штаты готовы предоставить гуманитарную помощь в размере более $20 млн народу Венесуэлы. Эти средства будут направлены на то, чтобы помочь им справиться с острой нехваткой продуктов питания и лекарств», — отметил Помпео.

Он добавил, что Соединенные Штаты предостерегают Николаса Мадуро и силы безопасности страны от подавления протестов оппозиции.

«Мы видели сообщения о том, что несколько протестующих были убиты вчера, а более сотни были задержаны. Так что я вновь предостерегаю от любых решений со стороны режима Мадуро, того, что от него осталось, применять насилие для сопротивления мирной, демократической передачи власти», — заявил он.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин выразил поддержку «законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса».

Напомним, что вчера лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама и некоторые другие страны.

В поддержку президента Николаса Мадуро высказываются Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.