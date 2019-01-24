35 лет Macintosh. Изобретение, которое изменило все

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Ему сопротивлялись, его объявляли ничтожеством, из него создавали культ — он несчетное число раз оказывался на краю неминуемой гибели. Сегодня над ним опять собираются тучи... Но сможет ли он справиться и с этими бедами, или проблемы окажутся сильнее его, уже не имеет значения. Он победил.

Компьютеры, гаджеты, пульты управления сложными системами — почти все жизненно-важные интерфейсы сейчас базируются на принципах и идеях, которые стали массовыми и доступными именно благодаря ему.

Но что если бы 24 января 1984 года ничего не произошло, каким был бы мир? В чем смысл того, что случилось? Что было главным, а что — второстепенным?

Какое отношение этот необычный говорящий компьютер имел к войне добра со злом, к нонконформизму, к свободе и независимости? Компьютер — это всего-лишь инструмент, не правда ли?

Почему 1984 не будет похож на «1984»

Для подавляющего большинства людей все началось за два дня до 24 января. Во время трансляции финального матча по американскому футболу по CBS (на всю территорию США, в самое-самое дорогое время) дважды был показан странный и сбивающий с толку рекламный ролик.

Он был похож на фрагмент фантастического фильма, что неудивительно: его режиссер — Ридли Скотт. Зал заполнен тупо смотрящими на экран людьми, похожими один на другого. На экране — «Большой брат», вещающий что-то невнятное и почти неразборчивое. Мрачный неуютный мир. И вдруг — по проходу бежит девушка с метательным молотом, непохожая на серых и одинаковых слушателей, и отправляет молот в центр экрана... Затем появляется текст «24 января Apple Computer представит Macintosh. И вы узнаете, почему 1984 не будет похож на «1984», и многоцветное надкушенное яблоко, логотип компании.

Энди Херцфелд, один из ключевых разработчиков первого Macintosh, вместе с коллегами смотрел трансляцию матча в спортивном баре. Ролик посетители смотрели внимательно и с интересом, но этот интерес был объясним: матч был не слишком захватывающим, его результат был предсказуем, а необычный ролик завораживал. Особых эмоций по его поводу Энди не заметил.

Эмоции были, но проявились они позже. С момента поражения вирусом до начала болезни должно было пройти какое-то время.

Вечером того же дня в телевизионных новостях почти на всех каналах этому ролику уделили больше времени и внимания, чем самому матчу.

Эпизоды ролика показывали снова и снова, обсуждали увиденное, пытались понять, о чем он и что имелось в виду. 7/10 аудитории только из новостей узнали про Джорджа Оруэлла и антиутопию «1984». Но это не имело значения: десятки миллионов человек узнали, что 1984 год не будет похож на «1984» потому, что 24 января 1984 года Apple Computer представит Macintosh.

Вообще-то, Macintosh был вовсе не о битве добра со злом, и тем более, к такой битве он был совершенно не готов, но звезды сошлись как сошлись, и эта роль досталась ему. Он проектировался как самый человечный компьютер в истории, домашний и уютный, делающий непонятное понятным... Добродушный чудак не от мира сего. Он принял вызов, и проявил себя очень достойно. Как если бы заблуждение про «добро всегда побеждает зло» было не совсем неправдой

Рожденные революцией

Персональные компьютеры (Apple II, Atari, Commodore PET и многие другие), доступные и очень полезные в умелых руках, стали самой настоящей революцией. Упорные и талантливые дилетанты внезапно становились миллионерами или разорялись в прах. Они были наивны и совершали ужасные ошибки — но остановить этот процесс не мог уже никто.

Джинн был выпущен из запечатанного кувшина, он исполнял самые сокровенные желания, и было очевидно, что пределов его могуществу нет.

До гигантских компаний, выпускавших огромные компьютеры и жестко контролировавших рынки вычислительной техники, дошло: компьютерные микроорганизмы, которые они не воспринимали всерьез и презирали, бесконтрольно размножаясь и распространяясь на самые неожиданные области применения, уже угрожают их кровным интересам.

Кто нам ближе и милее — мириады микроорганизмов или высокоорганизованные существа, похожие на нас?

Некоторых из упорных дилетантов куда сильнее беспокоило другое: тех, кто, не помня себя от восторга, бросился в пучины компьютерной революции, было относительно немного — 5–7% платежеспособного населения. Огромный рынок, но, стремительно насыщаясь, он вот-вот должен был упереться в естественные границы — и сказке конец!

Люди не верили, что способны освоить эти чудеса техники, не хотели или не могли тратить на них уйму времени, многие просто боялись компьютеров и не доверяли им. Превратить эти 90 с лишним процентов в кормовую базу для юной индустрии — как вам такая цель?

Талантливые самоуверенные дилетанты не смогли бы решить эту проблему, как минимум в обозримом будущем, но — не знаю, благо ли это для нас или наоборот, — над ее решением, и не первое уже десятилетие, думали люди не от мира сего, которых считали чудаками.

И некоторые из них, подхваченные потоком самой массовой из компьютерных революций (на тот момент), оказались в самой гуще событий.

О чем был Macintosh?

Все, кто читает этот текст, знакомы с пользовательским интерфейсом Mac или Windows PC, или хотя бы мобильных операционных систем (которые управляются прикосновениями, но построены на тех же принципах), и рассказывать про них нет необходимости.

В мире нет и не может быть «интуитивных интерфейсов»: всегда есть какие-то условности, о которых можно и не догадаться. Но если таких условностей минимум, они естественны и легко запоминаются, а дальше, когда интуиция подсказывает безошибочно правильные действия, человек испытывает восторг. Экран у Mac был черно-белым, с диагональю всего 9 дюймов (22,9 см), зато очень четким и контрастным. Тексты и изображения генерировались программно. Легко и просто их можно было перенастроить на любые шрифты и на разные алфавиты — например, на кириллицу или арабское письмо.

Интерфейс был продуман до мельчайших тонкостей — соответствие его реакций интуиции возникло не само собой, внутри это было то же жестокое и бесчеловечное «железо», что и во всех других компьютерах того времени.

Дружелюбие было одним из самых главных требований в техническом задании, а ТЗ — это закон.

Macintosh не был первым компьютером с «графическим пользовательским интерфейсом», даже у Apple Computer он был вторым (первой была Lisa). Но в Macintosh, впервые в истории, взаимодействие с человеком было упрощено.

Это был компьютер для всех. В том числе и для тех 90%, которые испытывали страх перед вычислительными машинами. И можно считать, что компьютерная эра началась именно в тот день.

IBM vs Mac

Стив Джобс изучал в университете поэзию, но после первого семестра, решив, что это скучно, бросил учебу. Поэтический дар у него был, и нешуточный — банальная аллегория о дружелюбном компьютере, противостоящем бесчеловечному гигантскому монстру, в его исполнении зажигала сердца и покоряла души.

И кампания продвижения Mac в первые месяцы его существования, и речь, которую Mac произнес во время презентации (это был первый компьютер в мире, который представлял себя сам), и рекламный ролик про «1984» и «большого брата» — все это было строфами гениальной поэмы.

В 1980-м IBM, ощущая опасность, исходящую от персональных компьютеров, приняла меры: объявила о планах выпуска собственного персонального компьютера (IBM PC), не сообщая ни сроков его выхода, ни примерных технических данных. Авторитет у IBM был в те времена уникальным и непоколебимым, особенно у менеджеров и глав компаний, — закупка других персональных компьютеров в этом секторе упала почти до нуля.

Сделав это заявление, IBM взялась за создание IBM PC. Задача считалась несложной, в ее решение никто не собирался вкладывать лишние усилия или средства: профессионалы ведь, не дилетанты — повторить в компактных размерах уже существующее несложно. Команда из 12 человек, никаких размышлений, фантазий или новшеств (главным новшеством в IBM PC был 16-битный процессор Intel 8086).

Операционную систему собирались использовать от IBM 5100, персонального компьютера для инженерных и научных расчетов, выпускавшегося IBM в 1975 году и стоившего $20 тыс., но в проектируемой конструкции она работать не смогла бы. Тогда ее заказали у Microsoft.

С августа 1981 года IBM PC завоевывает индустрию, а у Стива Джобса появиляется почти беспроигрышная стратегия продвижения первого Mac’а.

Несерьезное отношение IBM к своему персональному компьютеру не помешало им стать лидерами, они знали «расклад» и не ошиблись. Но небрежность все же сыграла с IBM злую шутку: никто не озаботился юридическим оформлением авторских прав компании на конструкцию нового компьютера, и производители его копий безнаказанно захватили ее рынок.

Первый миллион

Революция персональных компьютеров продолжалась. А Macintosh? Силы были неравны, он не был готов к серьезной битве. И первый ее этап Mac проиграл.

Если сравнить технические данные Macintosh с данными его современников, он был очень даже неплох — по мощи процессора (еще и 32-битного), по объему оперативной памяти, дисковод от SONY, дискеты для которого в прочном пластиковом корпусе одно время даже называли «мaковскими».

Но его уникальные особенности делали его слабым. То, что делало его уникальным и без чего Mac был бы забыт через год или два — его интерфейс, графические библиотеки, дружелюбная операционная система — реализовать в относительно недорогом небольшом компьютере было почти невозможно. Почти — только из-за того, что создателям Mac это удалось.

Правда, уникальность обходилась ему дорого, на неё тратились почти все ресурсы компьютера. Он был скорее демонстрационной версией будущего...

Пресса восхищалась его способности говорить, но правда в том, что самый первый Macintosh, с 128 килобайтами оперативной памяти, говорить не мог. Ему не хватало для этого оперативной памяти. Во время презентации использовался Macintosh с 512 килобайтами, следующая модель, взятая на время у разработчиков.

До конца 1984 года продать миллион Mac не удалось. После гениального ролика и не менее выдающегося представления публике Macintosh с 128 килобайтами оперативной памяти продавался как горячие пирожки. Его цену ($2495) упоминали с частицей «всего». Другие компьютеры с графическим пользовательским интерфейсом стоили в четыре и более раз дороже.

Вот только отзывы счастливых обладателей в основном не были восторженными, и около отметки в полмиллиона продажи зависли. Миллионный Mac был продан в 1987 году.

Интересно, как отреагировали бы покупатели, узнай они, что за продвижение первого Macintosh заплатили именно они? Mac должен был стоить $1995, но за полгода до его выхода в свет Джон Скалли, новый глава Apple Computer, увеличил его цену на $500 долларов — на его раскрутку" и продвижение. То есть, на создание рекламного ролика (о точной сумме информации нет, но известно, что она была между $700 тыс. и $900 тыс.), на трансляцию ролика в самое дорогое рекламное время (и на всю страну). Купившие Mac заплатили за все это из своего кармана.

А в середине 90-х Macintosh уже подражали все. Он повторялся в каждой копии Windows.

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