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Генпрокуратура Украины составила подозрение Жириновскому

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Генпрокуратура Украины составила подозрение Жириновскому

Генпрокуратура Украины составила сообщение о подозрении депутату Государственной Думы Российской Федерации Владимиру Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что В.Жириновский, находясь на территории Российской Федерации, 20 февраля 2014 в прямом эфире одного из телеканалов и 23 февраля 2014 во время собрания (митинга) совершил публичные призывы к присоединению территории АР Крым и юго-восточных областей Украины в Российской федерации», — сказано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Также 20 марта 2014 года Владимир Жириновский, будучи депутатом Госдумы РФ, проголосовал за принятие федеральных законов о включении Российской Федерацией в ее состав АР Крым и г.Севастополя, что в дальнейшем привело к полномасштабной оккупации территории Крыма и г.Севастополя .

«По этим фактам преступной деятельности 22 января 2019 года работниками управления надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Генеральной прокуратуры Украины составлено сообщение о подозрении В. Жириновскому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины — Ред.)», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что инкриминируемое Жириновскому преступление предусматривает возможность его заочного осуждения в Украине на срок до 12 лет лишения свободы.

ГПУ, Владимир Жириновский
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