Выплата субсидий наличными: как это будет и чем это грозит

Правительство изменило свои планы касательно монетизации субсидий. В марте этого года 6 миллионов украинцев получат примерно по 1500 гривен наличными.

Согласно официальной версии, Кабмин решил провести эксперимент — выплатить украинцам субсидии «живыми» деньгами, чтобы стимулировать их к экономии энергоресурсов и понять, насколько дисциплинированно граждане потратят полученные средства на оплату комуслуг.

Проблема в том, что украинцы получат наличные накануне выборов президента — 31 марта. Подобное «совпадение» разделило экспертную среду на сторонников и противников нового подхода. В сторону правительства стали звучать обвинения в фактически неприкрытом подкупе избирателей.

Планы правительства по выплате субсидий вызвали возмущение и в банковском секторе — банкиры винят министра социальной политики Андрея Реву в нарушении конкурентного законодательства.

Что повлекло негативную реакцию финсектора и к каким возможным последствиям может привести выплата субсидий наличными?

Смена курса

Монетизация субсидий планировалась давно и стартовала с 1 января. Она предусматривала, что деньги субсидиантам будут начислять на спецсчет в Сбербанке, с которого потребители будут оплачивать коммунальные услуги. Если после завершения отопительного сезона на счету останутся средства, их можно будет использовать по своему усмотрению. Средства с этого счета можно потратить только на оплату комуслуг, на другие цели банк не сможет их перевести.

Однако позже в Минсоцполитики изменили свои планы и решили выплачивать субсидии еще и наличными.

В 2019 году в Украине параллельно будут работать два механизма монетизации субсидий — безналичный и наличный.

Наличный механизм выплаты субсидий пока не утвержден. Как сообщил министр социальной политики Андрей Рева, Кабмин может принять решение 30 января.

Что он предусматривает?

«75% тех, кто получает субсидию — это пенсионеры. Соответственно, выплата им субсидий будет осуществляется через Пенсионный Фонд одновременно с выплатой пенсий и в тот способ, которым они получают пенсию. То есть, если пенсионер получает пенсию через банковский счет, то наличная субсидия будет начисляться ему на счет в тот банк, где он получает пенсию. Если доставка пенсии осуществляется „Укрпочтой“, то „Укрпочта“ будет одновременно доставлять и субсидию», — отмечает министр.

По словам финансового директора «Укрпочты» Артура Муравицкого на «Укрпочту» придется около одного миллиона субсидиантов, точные цифры будут известны позже.

Те субсидианты, которые не являются пенсионерами, смогут предъявить паспорт и получить субсидию в Сбербанке.

В пресс-службе Сбербанка уточнили: механизм выплаты субсидий наличными пока обсуждается и все разъяснения своим клиентам банк даст после того, как механизм окончательно утвердят.

«Не исключено, что выплаты будут производится в том числе и через систему срочных переводов «Быстрая копейка» «Сбербанка», — сообщили в пресс-службе банка.

В процессе переговоров с Минсоцем «Укрпочта» имеет свои предложения относительно механизма выплаты субсидий.

«Мы предлагаем наравне со Сбербанком использовать также и нашу систему денежных переводов для выплаты субсидий непенсионерам», — сообщил Муравицкий.

По его словам, прежде всего речь идет о лицах с ограниченными возможностями для передвижения, гражданах, проживающих в небольших отдаленных селах.

По словам Ревы, выплата субсидий наличными не требует увеличения расходов — все будет происходить в рамках запланированных ресурсов. Согласование с МВФ также не требуется, поскольку увеличение расходов и усиление фискальных рисков не предвидится.

Противоречивые последствия

Планы правительства по выплате субсидий могут стать как козырем в борьбе за электорат и стимулировать украинцев к энергоэффективности, так и привести к негативным последствиям.

Следствие первое — клинч с банкирами. По информации издания, Независимая ассоциация банков Украины обвинила правительство в нарушении конкурентного законодательства.

В распоряжении редакции оказалось письмо Ассоциации премьер-министру Владимир Гройсману.

«Введение механизма выплаты субсидий населению исключительно через один банк вынуждает открывать текущие счета в этом банке получателей субсидий, а также управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг. Установленные правила монетизации лишают всех этих лиц права выбора банковского учреждения и создают неравные условия конкуренции среди банков», — говорится в письме.

Минфин регулярно выбирает банки для выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, и сегодня уполномоченными являются 39 банков.

«Как я говорил, 75% субсидиантов — это пенсионеры и половина из них получают пенсию через разные банки. Те банки, которые выплачивают людям пенсию, будут выплачивать и субсидию. Это при наличном варианте. Что касается безналичного, то я не исключаю возможности, что в будущем мы отберем банки на конкурсной основе и они также смогут выплачивать субсидии», — заявил Андрей Рева.

Сейчас, добавил он, правительство интересует именно тестовый режим и отрабатывать его сразу на многих банках нет смысла.

Следствие второе — потеря контроля за тем, как украинцы потратят эти средства. Наличный механизм фактически лишает правительство возможности увидеть, как субсидианты используют полученную помощь.

Как ни парадоксально Рева, это осознает, но перекладывает ответственность за этот риск на президента.

«Контроль за средствами — ключевой вопрос, который стимулировал нас разработать безналичный вариант. Я, как министр, вижу риски того, что люди могут не направить средства на коммунальные услуги ... Президент спросил нас, почему мы не хотим попробовать наличный вариант, как того требует общество. Почему мы не доверяем людям? Я сказал ему, что вижу риски. Президент заверил, что правительство имеет его политическую поддержку этого варианта», — так Рева описал процесс переговоров с Петром Порошенко.

В течение трех месяцев правительство планирует выплачивать субсидии наличными, а затем посмотрит: недобросовестные получатели могут быть переведены на безналичный вариант, а добросовестные останутся на наличном.

Следствие третье — возможно снижение платежной дисциплины.

По данным Госстата, на 1 ноября 2018 задолженность населения по оплате услуг поставки газа, отопления и снабжения горячей водой составляет 35,7 млрд. грн. Уровень оплаты коммунальных услуг за газ и отопление — 78,3% и 91,1% соответственно.

При отсутствии контроля со стороны государства нет никаких гарантий, что украинцы пустят полученный кэш на дисциплинированную оплату повышенных тарифов или же начнут экономить энергоресурсы.

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