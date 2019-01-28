Большинство американцев недовольны ситуацией в стране

Большинство американцев — 63% — недовольно развитием ситуации в стране и считает, что она движется в неверном направлении. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты социологического опроса, проведенного совместно газетой The Wall Street Journal и телекомпанией NBC. В нем отмечается, что месяцем ранее в ходе аналогичного опроса было зафиксировано 56% таких недовольных.
Около 68% участников последнего опроса, характеризуя свое отношение к происходящему в США, использовали слова и фразы с негативной оценкой: «катастрофа», «ухудшение», «беспорядок», «тяжелые времена». Социсследование проводилось в то время, когда в стране все еще была приостановлена работа федерального правительства из-за бюджетного кризиса. Работа была возобновлена лишь после того, как президент Дональд Трамп в пятницу подписал законопроект о выделении средств на функционирование правительственных ведомств до 15 февраля.
Что касается личного рейтинга самого Трампа, то он фактически остался неизменным по сравнению с декабрьским опросом: президента поддерживают 43% американцев, 54% — выступает против него. При этом 50% респондентов считают, что президент несет большую ответственность за частичную приостановку работы правительства, 37% участников опроса винят в этом представителей Демократической партии в Конгрессе США.
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