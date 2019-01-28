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Отпевание Мишеля Леграна пройдет в православном соборе в Париже

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Отпевание Мишеля Леграна пройдет в православном соборе в Париже

Отпевание всемирно известного композитора Мишеля Леграна пройдет в православном соборе Святого Александра Невского, сообщил корреспонденту РИА Новости представитель храма.

Французский композитор, пианист, певец, трижды лауреат кинопремии «Оскар» Мишель Легран скончался в возрасте 86 лет в ночь на субботу.

«Отпевание Леграна пройдет в 11.30 в пятницу. Нам очень много людей звонят, интересуются, можно ли прийти на прощание, были уже сотни звонков», — рассказал служитель церкви.

Он отметил, что от семьи пока никаких распоряжений по формату прощания не поступало, но предположил, что доступ на таинство будут регулировать представители похоронного агентства. «Думаю, что в первую очередь это будет семья и близкие люди, а съемки и интервью — это уже, наверное, за территорией собора», — добавил собеседник агентства.

Он напомнил, что несколько лет назад Легран венчался в соборе со своей супругой, французской актрисой русского происхождения Машей Мериль, урожденной княжной Гагариной. «Сказать, чтобы Легран был прихожанином в каждые выходные — нет, так сказать нельзя. Но на важные события семья приходила в наш храм, да», — поделился представитель собора.

В расположенном на улице Дарю в VIII округе Парижа православном соборе Святого Александра Невского, построенном еще в XIX веке на пожертвования россиян, в разное время отпевали Тургенева и Шаляпина, Бунина и Окуджаву. Собор Святого Александра Невского является кафедральным собором экзархата православных русских церквей в Западной Европе и относится к Константинопольскому патриархату.

Мишель Легран известен, прежде всего, как автор музыки к фильмам. В частности, он работал над музыкой к картинам «Шербурские зонтики» (1964), «Девушки из Рошфора» (1967), «Афера Томаса Крауна» (1968).

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За свою карьеру Легран трижды становился лауреатом кинопремии «Оскар». Так, в 1983 году он получил награду за песню, прозвучавшую в фильме «Йентл» с Барброй Стрейзанд в главной роли, а в 1968 году — за лучшую песню к фильму «Афера Томаса Крауна». Также он пять раз становился обладателем премии «Грэмми» и один раз был удостоен «Золотого глобуса». С ним работали такие известные певцы, как Рэй Чарльз, Жан Кокто, Фрэнк Синатра, Эдит Пиаф.

Как ожидается, похороны Леграна пройдут на кладбище Пер-Лашез после гражданской панихиды в парижском театре Мариньи.

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