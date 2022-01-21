Умер американский певец Meat Loaf

Американский рок-певец Meat Loaf (настоящее имя Майкл Ли Эдей) скончался на 75-м году жизни, сообщается на его официальной странице Facebook.
Он скончался в ночь на 21 января. «Рядом с ним была жена Дебора. Дочери Перл и Аманда, а также близкие друзья навещали его в последние сутки», — рассказали представители артиста.
Meat Loaf около 60 лет провел на сцене, продал 100 млн копий своих альбомов по всему миру и снялся в 65 фильмах, среди которых «Бойцовский клуб», «Шоу ужасов Роки Хоррора», «Мир Уэйна».
Его альбом Bat Out of Hell остается в десятке самых продаваемых альбомов за всю историю музыки.
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