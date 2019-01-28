Папа Римский поддержал сексуальное образование в школах

Папа Римский Франциск считает, что в школах должно проводиться «объективное» сексуальное образование «без идеологических штампов». Об этом он заявил на борту самолета по дороге из Панамы, где находился с апостольским визитом, сообщает в понедельник ANSA.
«В школах нужно, чтобы было сексуальное образование. Секс — дар божий, это дар любить, а не какой-то монстр. Если кто-то использует его для того, чтобы заработать или в целях эксплуатации ближнего, это уже другая проблема. Нужно давать объективное сексуальное образование без идеологических штампов», — сказал понтифик.
По его мнению, правильное образовательное преподнесение темы «поможет раскрывать лучшее в людях». «Проблема в системе, в выборе правильных преподавателей и книг. Идеально, если бы это образование шло из семьи, но не всегда это возможно, поэтому школа должна восполнять этот пробел, чтобы он не был заполнен неправильным пониманием», — указал Франциск.
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