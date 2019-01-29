Семья первого заместителя ГСУ СБУ засветилась в схемах фармацевтической контрабанды

Контрабандные поставки фармпрепаратов на территорию Приднестровской молдавской республики (оккупирована РФ с 1991 года) осуществляются компаниями, абсолютным или частичным владельцем которых является жена первого заместителя Главного следственного управления СБУ Александра Кравченко, сообщается в расследовании, опубликованном Реалист.
Непосредственно инициатором контрабандных схем является известный по ряду других уголовных производств гражданин Индии Джаин Прадип Кумар. А также компания из ОАЭ «Дени и Хеми» и компания «Таблетка А», которой владеет Юлия Кравченко — жена полковника Кравченко.
Кумар был фигурантом открытого в 2015 году ГСУ МВД Украины досудебного расследования по закупке Минздравом Украины лекарств от ВИЧ по цене, которая в пять раз превышала рыночную. Дело несколько раз меняло подследственность, после чего потерялась в процессуальной очереди, сообщает издание.
Причина всплыла в процессе анализа поставок индийских фармпрепаратов при посредничестве украинских дилеров в ПМР. Напомним, что законодательство Молдовы предусматривает импорт на территорию страны только зарегистрированных правительством фармпрепаратов, тогда как на территории ПМР это условие игнорируется.
В частности, в логистической цепочке оказались юрлица, собственником которых является семья заместителя начальника ГСУ СБУ, в частности ООО «Таблетка А», которой на 90% владеет его жена Юлия Кравченко.
Также Юлия Кравченко основала через свой ФЛП группу компаний по антикризисному менеджменту, а для управления финансовыми потоками владеет закрытым недиверсифицированным венчурным инвестиционным фондом «Юг-Девелопент».
Зарегистрированная по тому же адресу ООО «Арта Проперти Менеджмент» связаны с американскими спекулянтами Алексом Мардер и Юрием Каплуном, известными по скандалу с выводом средств из ликвидированного НБУ «Кредитпромбанка».
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