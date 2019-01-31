Эксперты определили самые безопасные страны для путешествий в одиночку

Сингапур стал самой безопасной страной для путешествующих в одиночку, сообщает Lonelyplanet.

Чтобы составить список безопасных стран, подходящих для поездок соло, эксперты одного из сервисов бронирования изучили Глобальный индекс миролюбия и Глобальный доклад о правопорядке института Гэллапа. Исследователи спрашивали жителей 142 стран, безопасно ли они чувствуют себя, ночую в одиночку, уверены ли они в местной полиции, подвергались ли они когда-нибудь нападению.

Ответы были переведены в баллы, которые сформировали у каждой страны индекс правопорядка.

Самыми безопасными странами для путешествий в одиночку стали Сингапур, Норвегия, Исландия, Финляндия и Узбекистан. В десятку вошли также Гонконг, Швейцария, Канада, Индонезия и Дания.