Эксперты определили самые безопасные страны для путешествий в одиночку

Сингапур стал самой безопасной страной для путешествующих в одиночку, сообщает Lonelyplanet.
Чтобы составить список безопасных стран, подходящих для поездок соло, эксперты одного из сервисов бронирования изучили Глобальный индекс миролюбия и Глобальный доклад о правопорядке института Гэллапа. Исследователи спрашивали жителей 142 стран, безопасно ли они чувствуют себя, ночую в одиночку, уверены ли они в местной полиции, подвергались ли они когда-нибудь нападению.
Ответы были переведены в баллы, которые сформировали у каждой страны индекс правопорядка.
Самыми безопасными странами для путешествий в одиночку стали Сингапур, Норвегия, Исландия, Финляндия и Узбекистан. В десятку вошли также Гонконг, Швейцария, Канада, Индонезия и Дания.
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