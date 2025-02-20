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Агентство розвитку туризма: У 2024 році туристичний збір в Україні зріс майже на 23%

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Агентство розвитку туризма: У 2024 році туристичний збір в Україні зріс майже на 23%

Туристичний збір в Україні за 2024 рік зріс майже на 23% — до 273 млн грн, повідомило Державне агентство розвитку туризму.

2023 року до бюджету областей надійшло 222 618 000 грн. У 2022 році – 178 949 000 грн.

До лідерів за сплатою туристичного збору увійшли місто Київ та п'ять областей.

Найбільше турзбору надійшло до бюджету столиці – 49 182 000 грн. У 2023 році ця сума склала 30 378 000 грн. А у 2022 році – 31 474 000 грн.

Бюджет Львівської області поповнився на 47 108 000 грн. Це майже стільки, скільки надійшло до бюджету регіону у 2023 році – 46 85 000 грн. Ця сума на 14% більша, ніж у 2022 році, коли до бюджету Львівщини надійшло 41 430 000 грн турзбору.

В Івано-Франківській області сума туристичного збору зросла на 84% – 33 99 000 грн, порівнюючи з 2022 роком, коли до бюджету регіону надійшло 17 956 000 грн. У 2023 році туристичний збір регіону склав 20 408 000 грн.

Торік Черкащина увійшла до п’ятірки регіонів, які отримали найбільші суми турзбору – 23 532 000 грн. У позаминулому році сума була дещо меншою – 21 574 000 грн. У 2022 році регіон отримав турзбору на 87% менше – 12 555 000 грн.

Сума турзбору в Закарпатській області торік склала 23 93 000 грн. Вона майже така, як і у 2023 році – 22 161 000 грн. І на 19% більша, ніж у 2022 році – 19 471 000 грн.

Замикає список лідерів Дніпропетровська область, до бюджету якої надійшло 15 960 000 грн. Порівнюючи з 2023 роком, сума турзбору в регіоні зросла на 21% – 13 219 000 грн. У 2022 році турзбір регіону досяг 9 210 000 грн.

Бюджет Київщини торік завдяки турзбору повнився на 15 883 000 грн. Ця сума на 46% більша, ніж у 2023 році, коли до бюджету регіону надійшло 10 858 000 грн.

Суми туристичного збору значно знизилися в регіонах, які розташовані на сході країни – Харківська, Донецька, Луганська області, а також на Херсонщині, розташованій на півдні.

туризм
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