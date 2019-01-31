В США из-за морозов и пожара остановились заводы GM и Ford

Автоконцерн General Motors временно приостановил работу на 11 заводах в Мичигане и в техническом центре в городе Уоррен в том же штате. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что поставщик природного газа и электричества Consumers Energy попросил приостановить работу заводов. Из-за низких температур и пожара на компрессорной станции у Consumers Energy возникли трудности с энергообеспечением потребителей.

Концерн Fiat Chrysler Automobiles также объявил об отмене рабочей смены на двух предприятиях в четверг, 31 января. General Motors приостановил работу заводов в среду вечером и в четверг. Reuters добавляет, что Ford Motor предприняла шаги по сокращению потребления природного газа на четырех предприятиях в штате.

Исполнительный директор CMS Energy Патрисия Поппи в аккаунте компании в Facebook сообщила, что крупные компании договорились прервать производство до пятницы. Она также призвала жителей Мичигана сократить использование газа и термостатов.

Пожар на компрессорной станции произошел накануне в 10:33 по местному времени (17:33 по Киеву) в округе Макомб. В результате никто не пострадал, однако были нарушены поставки газа потребителям.

Температура в столице Мичигана — городе Лансинг — в ночь на четверг опускалась до минус 25 градусов по Цельсию.