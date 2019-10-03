GM уже потерял $1 млрд из-за забастовки рабочих

В США началась третья неделя общенациональной забастовки 48 тыс. работников General Motors. Автомобильный концерн остановил производство на американских заводах с первого дня забастовки. На этой неделе компания закрыла и два завода в Мексике, сообщает Associated Press.

Аналитики банка JP Morgan подсчитали убытки автоконцерна от простоя производства, сообщил канал CNBC. Только по итогам третьего квартала компания потеряла более $1 млрд, утверждает аналитик Райан Бринкмен. Тем не менее эксперт уверен, что акции General Motors подорожают в ближайший год на 53%, и рекомендует покупать ценные бумаги.

Миллиардные убытки еще не отражены в финансовой отчетности General Motors. Если прогноз JPMorgan оправдается, GM признает потерю денег в конце октября — когда выпустит отчетность.

Напомним, что сотрудники General Motors начали забастовку 16 сентября. 48 тыс. работников автоконцерна прекратили работу из-за того, что руководству компании не удалось договориться с профсоюзом рабочих автоиндустрии (UAW) о новом трудовом соглашении.

Дефицит деталей, вызванный забастовкой профсоюза UAW, вынудил General Motors закрыть свои заводы по производству пикапов и трансмиссий в мексиканском Силао. От этой вынужденной меры компании пострадают не только 6 тыс. рабочих мексиканского завода, но и сам автопроизводитель. Теперь прекратятся и поставки легкового Chevrolet Silverado, отмечается в сообщении Associated Press.

Пока забастовка продолжается, General Motors теряет миллионы долларов, а работники автоконцерна получают по $250 в неделю. Это пятая часть их заработка. Деньги бастующим выплачивает профсоюз.

Сейчас конфликт между руководством General Motors и профсоюзом UAW далек от разрешения. Обе стороны надеются, что забастовка продлится недолго, но не идут на компромисс.

Несмотря на это в JPMorgan продолжают рассматривать акции автоконцерна как выгодную инвестицию. По оценкам аналитика Райана Бринкмена, компания в состоянии восполнить потери от забастовки, увеличив объемы производства в четвертом квартале. Поэтому в JPMorgan не изменили ни рейтинг, ни годовую цель акций компании.