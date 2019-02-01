Чистая прибыль Amazon выросла за год в три раза

Чистая прибыль Amazon по итогам 2018 года составила $10,1 млрд, говорится в опубликованной отчетности компании. В сравнении с 2017 годом этот показатель увеличился более чем в три раза — тогда прибыль составила $3 млрд.
Выручка компании по сравнению с 2017 годом увеличилась на 30% — $232,9 млрд против $177,9 млрд. В четвертом квартале года компания выручила $72,4 млрд, а чистая прибыль оказался аналогичной показателю за весь 2017 год — $3 млрд. В первом квартале 2019 года компания ожидает $56-$60 млрд выручки.
В отчете особое внимание уделяется продажам устройств Amazon с голосовым помощником Alexa. В частности, как следует из заявления СЕО компании Джеффа Безоса, которое приводится в документе, в 2018 году Amazon улучшил навыки Alexa в понимании устных запросов пользователей на 20%. А колонка компании Echo Dot со встроенной Alexa стала самым продаваемым продуктом компании в праздничный сезон в Северной Америке. В целом, по его словам, в прошедшем году пользователи купили на 1 млн больше продукции линейки Echo, чем в 2017 году.
Ранее корпоративную отчетность за четвертый квартал и в целом за 2018 год опубликовала Tesla. Компания отчиталась о чистом убытке почти в $1 млрд (в 2017 году было почти $2 млрд убытков). Тем не менее, Tesla пообещала сделать каждый квартал 2019 года прибыльным.
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