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Житель США в свой день рождения выиграл в лотерею $1 млн

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Житель американского штата Теннесси Дэвон Браун выиграл в моментальную лотерею $1 млн. Об этом сообщило в четверг агентство UPI.

Браун рассказал, что перед вечеринкой по случаю своего дня рождения он заехал на АЗС, где и купил выигрышный билет. «Я посмотрел на билет сотню раз, — отметил счастливчик. — Я все еще считаю, что это сон наяву».

По словам американца, он не спал всю ночь перед тем, как отправиться за своим выигрышем со своим отцом и двоюродным братом в штаб-квартиру компании, проводящей лотерею.

Счастливчик планирует инвестировать свои деньги. Он также хочет продолжить работать в компании по борьбе с вредителями.

Моментальные или «скретч» лотереи в США проводятся гораздо чаще тиражных, не предполагают выбора чисел и заполнения карточек, а также ожидания итогового розыгрыша. Участникам необходимо лишь стереть защитное поле и узнать сумму выигрыша. Но главные призы в моментальных лотереях обычно составляют максимум несколько сотен тысяч долларов и только в редких случаях достигают миллионов.

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Рекордный джекпот в истории США в размере примерно $1,59 млрд был разыгран в Powerball в январе 2016 года. Тогда приз был разделен между обладателями трех выигрышных билетов.

США, лотерея
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