Вместо моральных авторитетов власть опирается на криминальные, - политолог

«Власть оказалась в ситуации, когда она не в состоянии вести диалог не только с оппозицией, но и с обществом. Вместо моральных авторитетов приходится опираться на криминальных. О «ценностях Майдана» все забыли. Когда нет аргументов в свою пользу, то пытаются заткнуть рот и спускают с цепи рагуль-терьеров. Как это было в Мангуше и Бердянске, когда «подментованные» радикалы срывали встречи с Александром Вилкулом. Теперь рассказывают, что дескать Вилкул сам себя облил зеленкой. Ничего умнее придумать видимо не смогли чем с помощью зеленки показывать кто на самом оппозиция власти», - политолог Андрей Золотарев комментирует инциденты во время встречи с избирателями кандидата в президенты от Оппоблока Александра Вилкула.

«Понятно, как это выглядит со стороны, вот благодаря таким «моджахедам по найму» Украина приобретает незавидный статус нового «больного человека Европы», написал он на своей странице в Фейсбук.

Напомним, что в пятницу, 1 февраля 2019, группа радикально настроенных молодчиков в камуфляже и балаклавах попытались сорвать встречу кандидата в Президенты от «Оппозиционного Блока – Партии Мира и развития» Александра Вилкула с жителями поселка Мангуш Донецкой области. Однако, Вилкул вместе со сторонниками и правоохранителям защитил людей от нападавших и провёл встречу с людьми на улице. Таким образом, несмотря на все препятствия, чинимые кандидату в Президенты, все его встречи с избирателями состоялись.

Уже через несколько часов в Бердянске радикалы проникли в ДК «Софит», где планировалась встреча Вилкула с жителями города. Боевики начали устраивать беспорядки, блокировали двери, поломав одну из них. Пренебрегая предупреждениями полиции, боевики продолжили бесчинства. Они полностью заблокировали входы в ДК, где собрался полный зал горожан. Пришедшие на встречу бердянцы были возмущены происходящим. Со своими проблемами они шли на встречу к народному депутату, а попали на акцию беспредела от радикалов.