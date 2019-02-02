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Власть демонстративно и наплевательски относится к своим обязанностям на выборах, - эксперт

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Власть демонстративно и наплевательски относится к своим обязанностям на выборах, - эксперт

«Я не помню такого демонстративного и наплевательского отношения власти к своим прямым обязанностям. И особенно во время избирательной кампании!», — коментирует вчерашнее происшествие на своей странице в Фейсбук политолог Елена Маркосян — в Мангуше, небольшом поселке Донецкой области, неизвестные молодчики в камуфляже и балаклавах попытались сорвать встречу Вилкула с избирателями. Они уничтожили агитационную продукцию, выгнали людей из здания, где планировалась встреча, на улицу, закрыли двери и любовались бездействием сотрудников полиции.

«Мне может кто-то объяснить, что это такое? Наша власть только в Киеве власть, а для всей остальной Украины она бессмысленная и бессильная массовка 95-го квартала? Вы можете себе представить аналогичную ситуацию на встрече Порошенко или кого-то из клана Турчинова с избирателями? Их тоже будут прессовать или это только с оппозицией можно так поступать?», — отмечает эксперт.

Люди из Мангуша не испугались, не разошлись, встреча состоялась прямо на улице, эксперт считает, что это хорошо. Но вопросы остаются. По ее мнению бездействие власти, попустительствующей радикалам, становится вызывающим. Ведь через несколько часов та же история повторилась уже в Бердянске. Такие же молодчики, такое же организованное хулиганство. Они проникли в ДК «Софит», где планировалась встреча Вилкула с избирателями и начали устраивать беспорядки, блокировать двери, одну из которых просто поломали. В ДК на тот момент собрался полный зал горожан, люди стали возмущаться. Там работает полиция, но складывается такое ощущение, что она хуже информирована о том, что происходит в городе, чем заезжие молодчики.

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«Обязанность власти — обеспечить и безопасность, и равные возможности для агитации всем без исключения кандидатам. То, что произошло в пятницу, это как раз искусственно создаваемые препятствия для ведения избирательной кампании. Такие правонарушения должны пресекаться немедленно. Хотелось бы услышать комментарии по этому поводу со стороны руководства силовых ведомств. Когда они собираются включаться в кампанию не агитацией за себя любимых, а реальными действиями в защиту Закона и Порядка?»

Александр Вилкул, Выборы-2019
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