Суды запретили называть Александра Петровского «Нариком»

Влиятельный днепровский бизнесмен Александр Петровский, которого нынешний генпрокурор Юрий Луценко в 2010 году назвал «криминальным авторитетом» и «персонажем по прозвищу Нарик», выиграл несколько судов как против самого Луценко, так и против журналистов, — по итогам которых суд запретил называть бизнесмена «Нариком», «руководителем организованной преступной группировки» или «криминальным авторитетом». Об этом пишет НВ.

К примеру, в августе 2018 года Жовтневый райсуд Днепра вынес такое решение по иску Петровского к интернет-порталу Цензор.нет и его главному редактору Юрию Бутусову, а также еще к нескольким лицам.

Речь шла о публикациях на портале Цензор.нет и на личных Facebook-страницах ответчиков. В одной из них, в частности, была такая фраза: «Петровский, известный в определенных кругах под именем „Нарик“, проходил по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена».

В ответ на это Петровский в своем иске заявил, что считает подобные утверждения «безосновательными, необоснованными и не соответствующими действительности».

Он также заявил суду, что «никогда не привлекался к уголовной ответственности не имеет судимостей, никогда не имел каких-либо связей с криминальным миром»; «никогда не был осужден ни по одной из статьей Уголовного кодекса Украины», и «ни одного уголовного производства в отношении него органами следствия не открыто».

Кроме того, согласно утверждению Петровского, он не имеет никакого отношения к криминальному авторитету по прозвищу «Нарик» и «впервые слышит такое странное прозвище, а потому считает, что автор статьи порочит его деловую репутацию и доброе имя».

В итоге днепровский Жовтневый райсуд частично удовлетворил иск Петровского — судья признал «не соответствующими действительности» и «унижающими деловую репутацию», сведения о том, что Петровский известен в криминальных кругах как «Нарик», «руководитель организованной преступной групировки», «криминальный авторитет». Ответчиков обязали выплатить по 2 тыс. грн и опубликовать опровержение.

Еще одно аналогичное решение тот же суд принял и в мае 2018 года, приняв сторону Петровского.

В обоих решениях судьи упоминают о том, что в 2010 году Петровский уже выиграл иск о защите чести и деловой репутации к Юрию Луценко, который также называл его «Нариком» и «криминальным авторитетом».

В свою очереь, главред Цензор.нет Юрий Бутусов впервые услышал от журналиста НВ о том, что, согласно судебному решению, он что‑то должен Петровскому. Ему не приходила повестка в суд, никто не звонил, а сам процесс проходил без ответчиков или их адвокатов. «Для меня это демонстрация заказного характера правосудия», — сказал Бутусов. И предположил, что тихое судебное решение нужно было Петровскому для того, чтобы избежать проблем в работе с западными банками и иметь «чистую историю».