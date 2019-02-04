Италия заблокировала заявление ЕС о признании Гуайдо, - СМИ

Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

«Согласно информации, которой я располагаю, Италия на неформальной встрече глав МИД стран-членов ЕС 31 января — 1 февраля в Бухаресте наложила вето на заявление от имени ЕС, которое должна была сделать глава европейской дипломатии Федерика Могерини и в котором говорилось, что ЕС признает Гуайдо, если не будут организованы новые президентские выборы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате было объявлено о проведении Евросоюзом совместно с Уругваем первого министерского заседания международной контактной группы по Венесуэле 7 февраля в Монтевидео.

Напомним, что спикер парламента Венесуэлы Гуайдо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуайдо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США».

В субботу, 26 января, Германия, Франция, Испания, а затем Великобритания и Нидерланды заявили о намерении признать Гуайдо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы. Вскоре после этого глава европейской дипломатии Федерика Могерини фактически озвучила такую позицию от имени ЕС. Срок ультиматума истек накануне.