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В Кабмине прокомментировали решение суда об отстранении Супрун с должности

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В Кабмине прокомментировали решение суда об отстранении Супрун с должности

Кабинет министров Украины выражает обеспокоенность решением Окружного административного суда г. Киева об отстранении Уляны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения и намерен обжаловать его в установленном порядке.

В заявлении, обнародованном на сайте Кабмина во вторник, отмечается, что правительство Украины обеспокоено беспрецедентным давлением, которое осуществляется в последнее время различными способами с целью «остановки тех усилий по реформированию отрасли здравоохранения, которые осуществляет команда Министерства здравоохранения во главе с и.о. министра» Ульяной Супрун.

«Эта команда с момента прихода в министерство объявила войну тем коррумпированным схемам, которые процветали в сфере годами, и это, на наш взгляд, чуть ли не главная причина того, почему против Уляны Супрун и ее команды была развернута настоящая война», — сказано в заявлении Кабмина.

Отмечается, что внедрение изменений в отрасли здравоохранения происходили при поддержке правительства Украины.

«Именно эта команда реализует политику правительства, направленную на внедрение программы доступных лекарств, преодоление коррупционных схем в закупке лекарств, реформирования первичного звена, повышение уровня оплаты труда врачей, внедрение новых требований к качеству подготовки медицинских кадров, развертывание сети кардиоцентров. На очереди следующие шаги, связанные с внедрением бесплатной диагностики, совершенствованием системы экстренной медицинской помощи, развертывание сети сельской медицины ... Конечной целью всех этих усилий является реальное повышение качества медицинского обслуживания и повышение уровня оплаты медицинских работников», — сказано в заявлении правительства.

В Кабмине заявляют, что «крайне обеспокоены» решением админсуда об отстранении Супрун.

«Это решение будет обжаловано в установленном законом порядке, и мы будем добиваться его отмены в установленном законом порядке. Мы выражаем поддержку нашей коллеге Уляне Супрун и будем в дальнейшем прилагать усилия для продолжения обеспечения украинцев качественными медицинскими услугами», — сказано в заявлении.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в соцсети Фейсбук заявил: «Нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возвращения в нее коррупции. Мы начали изменения. Пришло время их защитить, чтобы украинцы получали качественные медицинские услуги».

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Ранее сегодня лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г. Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что проводит консультации с юристами относительно определения Окружного админсуда.

Кабмин, Ульяна Супрун
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Вторник, 5 февраля 2019
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