«Соросята» включили политическое давление против министров Шмыгаля: везде хотят иметь «своих Супрун», - эксперт

Вчера ВРУ поддержала две правки в закон о деятельности органов местного самоуправления, касающихся статуса врио министра. Они ограничивают во времени право премьера на внесение кандидатур министров в сессионный зал. После этого ряд политиков, принадлежащих к так называемому пула сторонников «грантов Сороса» начали бурно «отправлять в отставку» и.о. министра образования Сергея Шкарлета, а также и.о. министра энергетики Ольгу Буславець.
Таким образом, мы в очередной раз наблюдали, как интересы внешних партнеров берут верх над буквой украинского закона, отметил по этому поводу политолог Андрей Золотарев.
«Вот, если мы говорим о министре образования, то все же видят, что сегодня против него идет мощная информационная кампания, в том числе со стороны наших иностранных друзей. А к этому нужно еще подключить правовые средства. И здесь получается так, что политическая целесообразность и политическое давление со стороны наших внешних „партнеров“ снова взяли верх над буквой закона», — сказал эксперт.
При этом, Золотарев указал на то, что когда Супрун руководила Минздравом в статусе и.о. несколько лет, грантополучалей это прекрасно устраивало.
«Протеже „соросят“ госпожа Супрун была в статусе и.о. очень долго, но почему-то они не лоббировали принятие такого закона», — сказал он, акцентируя на избирательности и искусственности политического давления, которое «соросята» оказывают на Кабмин.
«Вообще, у нас те, кто часто ссылается на мировой опыт — сами не за него, а просто руководствуются политической целесообразностью», — добавил Золотарев, отметив, что «закон в Украине обратной силы не имеет».
Отдельные министры Шмыгаля просто очень неудобны тем, кто хочет иметь в министерствах «своих Супрун», а не руководителей, лоббирующих национальные приоритеты Украины, отмечает эксперт.
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