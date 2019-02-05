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Кабмин уже в среду может принять решение по поводу будущего Супрун

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Кабмин уже в среду может принять решение по поводу будущего Супрун

В среду 6 февраля на заседании Кабинета министров могут рассмотреть вопрос о лишении полномочий Ульяны Супрун. Об этом Укринформу сообщил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Вадим Денисенко.

«Завтра на заседании Кабинета министров, вероятно, будет принято решение по ситуации с главой МОЗ. Правительство Украины будет подавать апелляцию. Решение Окружного административного суда Киева оспариваться. Ульяна Супрун — это человек, на которого в течение последнего года оказывается огромное давление с разных сторон. Это — тот министр, которому по все годы по этой должности, никто не смог упрекнуть любого факта о причастности ее к коррупции », - сказал Денисенко.

По его словам, в отстранении Супрун заинтересованы лица, зарабатывавшие на коррупционных схемах в украинской системе здравоохранения.

«Не следует забывать о медицинской мафии в Украине и о том, что медицинская отрасль это — около 100 млрд. гривен государственного бюджета. Причины войн против Супрун следует искать в этих деньгах», — отметил Денисенко.

Он отметил, что главная задача правительства сохранить ход медицинской реформы.

«На первичке сейчас чувствуется прогресс. В частности, врач, получавший 4-5 тысяч, получает в среднем 12 тысяч гривен в месяц. Есть города, где семейный врач получает 18 тысяч гривен. Сейчас главное не остановиться и продолжать реформы на вторичном уровне оказания медицинской помощи», — отметил Денисенко.

Напомним, что ранее во вторник лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что по иску народного депутата его политсилы Игоря Мосийчука суд запретил Супрун выполнять обязанности главы Министерства здравоохранения Украины.

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Со своей стороны, в Окружном административном суде Киева сообщили, что суд запретил Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий главы Минздрава, в частности, и потому, что она является гражданкой США.

Кабмин, Ульяна Супрун
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Вторник, 5 февраля 2019
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