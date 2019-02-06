Кабмин уволил Мартынюка и назначил нового и.о. министра агрополитики

Кабинет министров Украины уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка и назначил и.о. министра заместителя министра по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцеву.

«Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили и.о. министра Трофимцеву», — сказал в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду.