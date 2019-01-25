Украина сверила ориентиры сотрудничества с Европой в аграрной сфере

В рамках Международной Зеленой недели 2019, которая проходит в Берлине с 18 по 27 января, состоялись встречи руководства Минагрополитики Украины с министрами сельского хозяйства европейских стран: Венгрии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Эстонии.

Возглавивший украинскую делегацию и.о. Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк отметил важность Зеленой недели, которая дает уникальную возможность совместно с европейскими партнерами определить ориентиры и тренды в развитии аграрной отрасли.

Встреча с Яном Ардановски – Министром сельского хозяйства и развития села Польши – была посвящена сотрудничеству двух стран в области органического производства, семеноводства, а также ветеринарии. Было принято решение продолжить традицию совместных совещаний и собрать украинско-польскую рабочую группу на пятое заседание для обсуждения актуальных вопросов в сельскохозяйственной сфере.

Министр сельского хозяйства Литовской Республики Гедрюс Сурплис и руководство Минагрополитики Украины во главе с Максимом Мартынюком отметили положительную динамику развития совместной деятельности по основным направлениям в сфере АПК, которые были определены Программой двустороннего сотрудничества Украины и Литвы на 2017-2019 годы.

Министерство по делам сельской жизни Эстонии, которое возглавляет Тармо Тамм, оказало эффективную поддержку рыбному хозяйству Украины в вопросах реформирования и совершенствования его системы управления. Украинская сторона оценила помощь и выразила благодарность эстонским партнерам. Стороны обсудили совместную деятельность в вопросах развития молочной отрасли.

Сотрудничество Украины и Венгрии развивается по многим направлениям: торговля и земельные отношения, ветеринария и животноводство, карантин и защита растений, селекция растений и семеноводство, виноградарство и садоводство, рыболовство, а также научно-исследовательская работа. В результате встречи Министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надь и Максима Мартынюка была достигнута договоренность об очередном заседании украинско-венгерской рабочей группы по вопросам сельского хозяйства в июне текущего года.

Встреча с Министром сельского хозяйства Грузии Леваном Давиташвили была очень актуальна для украинской стороны в связи с новым этапом развития земельных отношений в Украине. Темой обсуждения были вопросы: использования современных технологий в системе регистрации земель, проведения электронных аукционов с предоставлением административных услуг, ведения земельного кадастра и др.

Итогом совещания с Министром сельского хозяйства Латвии Янисом Дуклавсом стало решение дополнить уже выбранные направления сотрудничества вопросами развития консультирования и сосредоточиться на них.

Международная Зеленая неделя в Берлине, основанная в 1926 голу, представляет собой Международную выставку продовольствия, сельского хозяйства и садоводства, на которой посетителям представляется широчайший ассортимент сельхозпродукции ведущих мировых производителей. В программу этого престижного мероприятия включены многочисленные конгрессы, семинары, различные ивенты и тематические встречи.