Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Данные опубликованы в Twitter организации.

Первую строчку антирейтинга заняла модель 2017 года Xiaomi Mi A1, уровень излучения которого составил 1,75 ватта на килограмм. На втором месте оказался смартфон OnePlus 5T (1,68 ватта на килограмм), а на третьем – Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватта на килограмм).

Первую пятерку замкнули OnePlus 6T и HTC U12 Life.

При составлении антирейтинга компания использовала данные немецкого ведомства радиационной защиты. При этом в Германии рекомендуемый уровень излучения составляет 0,6 ватта на килограмм и практически все попавшие в список гаджеты превысили норму.