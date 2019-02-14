Журналисты уличили чиновника НБУ Виталия Лищука в вымогательстве и просят Якова Смолия провести внутреннее расследование

Руководитель проектов и программ Департамента банковского надзора НБУ Виталий Лищук создал в НБУ схему вымогательства денег у банкиров. Об этом говорится в журналистском расследовании, посвященном проблемам очищения банковской системы Украины. Журналисты призывают главу Нацбанка провести внутреннее расследование и дать официальный ответ по поводу возможных злоупотреблений в деятельности Лищука.

В ходе расследования выяснилось, что собственники мелких банков, смотрящим над которыми является Лищук, долгое время жалуются на то, что вынуждены платить взятки чиновнику, чтобы не потерять бизнес.

«Формально, постановление о признании банка „проблемным“ действует 180 дней, за которые менеджменту банка нужно устранить недочеты, которые возникли в работе, по мнению Нацбанка. Однако на практике вводимый в банк куратор останавливает все платежи и расчеты, кроме бюджетных — и за короткое время доводит банк до фактического банкротства. Чтобы его избежать — знают „мелкие“ — нужно искать контакта с неким Виталием Лищуком, начальником управления надзора за банками 3 и 4 групп. И помогать ему посильно...», — пишет журналист Александр Дубинский.

СМИ стало известно, что Лищук требует за «решение вопросов» от 5 до 15 тысяч долларов ежемесячно. «Об этом знает все банковское сообщество, но перед угрозой остановки платежей найти другой выход банки не могут. Учитывая, что сегодня в Украине действует около двух десятков мелких банков, из которых не менее половины вынуждены „сотрудничать“ с Лищуком, его доход от этой схемы составляет не менее 100 000 долларов в месяц», — говорится в расследовании«.

Журналисты требуют от главы НБУ Якова Смолия провести внутреннее расследование и способствовать привлечению Лищука к уголовной ответственности. «Это тест на прозрачность НБУ и проверка для его главы Якова Смолия», — говорится в материале.

Коллеги Лищука рассказали, что в близком кругу Лищук неоднократно жаловался, что «уже давно решил с главой НБУ все вопросы, но это обходится ему слишком дорого — в 20 000 долларов ежемесячно. Пока же руководство НБУ, скорее всего, так и не понимает до конца реального положения дел в мелких банках» — говорится в материале.

Вскоре, обещают расследователи, выйдет в свет интервью с одним из бывших коллег Лищука, в котором тот расскажет о методах работы чиновника НБУ, а также историю о том, как он едва не лишился своей должности из-за открытого уголовного производства.