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Трамп придумал как закончить шатдаун и получить деньги на стену

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Трамп придумал как закончить шатдаун и получить деньги на стену

Президент США Дональд Трамп подпишет компромиссный вариант законопроекта о финансировании правительства, который позволит предотвратить очередной шатдаун, а также объявит чрезвычайное положение в стране и попытается получить денег на строительство стены с Мексикой из других частей федерального бюджета. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент Трамп подпишет законопроект о государственном финансировании, и, как он заявлял ранее, он также примет другие исполнительные меры, в том числе чрезвычайное положение в стране, для обеспечения того, чтобы мы остановили угрозу национальной безопасности и предотвратили гуманитарный кризис на границе», — приводит слова Сандерс Reuters.

Голосование по законопроекту в сенате, где у республиканцев большинство, уже состоялось. Документ поддержан большинством голосов. Позднее законопроект получил поддержку и в палате представителей, где большинство у демократов. Документ отправился на подпись президенту.

Компромиссный вариант по государственному финансированию ранее был согласован между республиканцами и демократами. Однако инициатива Трампа объявить чрезвычайное положение в стране вызвало недовольство со стороны представителей Демократической партии.

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси предупредила, что объявление чрезвычайного положения может создать прецедент, при котором, например, президент-демократ может воспользоваться аналогичным шагом в вопросе, связанном с насилием с применением оружия. Пелоси не исключила, что будет оспаривать в суде возможное объявление чрезвычайного положения в стране.

Администрация Трампа рассчитывает, что она может использовать чрезвычайное положение, чтобы перенаправить деньги, уже выделенные конгрессом на другие цели, для оплаты строительства стены.

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Финансирование строительства стены на границе с Мексикой было основным разногласием между республиканцами и демократами, из-за чего в США случился шатдаун (приостановка работы правительства). Трамп хотел, чтобы деньги на стену заложили в бюджет правительства, демократы выступали против. В компромиссном варианте не предусмотрено средств, которые Трамп требует для строительство стены, но выделяются деньги на другие меры безопасности на границе.

Дональд Трамп, политика Трампа
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