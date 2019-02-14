В России ожидают «Майдан» в Молдове по итогам парламентских выборов

В случае, если на парламентских выборах в Молдове победит Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую возглавлял президент Игорь Додон, Запад может подтолкнуть правых к «Майдану», заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью российской «Комсомольской правде».

По его словам, в Вашингтоне и Брюсселе не скрывают, что намерены добиваться «евроатлантической ориентации» Кишинева. В то же время по данным опросов граждан Молдовы, лидирует партия социалистов, которая готова к развитию отношений как с Россией, так и с ЕС, считает Патрушев.

«В случае же победы социалистов не исключено, что Запад организует правых на создание молдавского „майдана“ в Кишиневе и подтолкнет их к импичменту президента», — считает секретарь российского Совбеза.

Парламентские выборы в Молдове запланированы на 24 февраля 2019 года.