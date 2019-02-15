В Минэкономразвития назвали основной источник роста экономики в 2018 году

Основным источником экономического роста в 2018 году был внутренний спрос. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития на странице в Facebook.

«На 3,4% вырос ВВП Украины в IV квартале 2018 года по сравнению аналогичным периодом в 2017 году. В целом по нашим оценкам рост ВВП в 2018 составит 3,2%. Основным источником экономического роста был внутренний спрос — потребительский и инвестиционный, что положительно отразилось на сельском хозяйстве, строительстве и торговле», — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что результаты могли быть еще лучше, но из-за агрессии РФ, а именно ограничения деятельности экономических субъектов и блокирования деятельности морских портов Азовского моря некоторые виды промышленности показали отрицательные результаты деятельности.

Напоминим, что валовой внутренний продукт страны в четвертом квартале 2018 года увеличился на 3,4% к аналогичному периоду 2017 года.