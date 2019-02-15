Экспорт украинских товаров в ЕС вырос за год на 15%

Темпы роста экспорта украинских товаров в Евросоюз в 2018 году составили 15%. Об этом говорится в экспресс-оценке Госстата, размещенной на сайте ведомства.

Всего за прошлый год было экспортировано в ЕС товаров на сумму $20,15 млрд, а доля рынка Евросоюза составила 42,6%. Напомним, что за 2017 год доля ЕС составляла лишь 40,5%, однако темпы роста были существенно выше — 29,9%.

Экспорт в Россию в 2018 году упал на 7,2%, до $3,65 млрд.

При этом экспорт украинских товаров в Польшу составил $3,25 млрд, увеличившись на 19,6%. При таких темпах уже в этом году Польша может стать ключевым торговым партнером Украины.

Среди стран ЕС в тройке ключевых покупателей украинских товаров — Италия ($2,62 млрд, рост на 6,5%) и Германия ($2,2 млрд, рост на 25,9%). Падение экспорта в страны ЕС зафиксировано только в торговле с Литвой (на 8,4%) и Швецией (на 9,3%).

Среди других стран обращает внимание падение экспорта в Турцию (на 6,6%, до $2,35 млрд) и Индию (на 1,3%, до $2,17 млрд). Экспорт в Китай вырос на 7,9%, до $2,2 млрд.

В целом в 2018 году Украина экспортировала товаров на $47,34 млрд, что на 9,4% больше, чем годом ранее. Впрочем, в 2017 году темпы роста экспорта составили 19%.

Также в прошлом году в Украину было импортировано товаров на $57,14 млрд (рост на 15,2%).

При этом возобновился и рост импорта из России — он вырос на 14,2%, до $8,1 млрд.