Порошенко заявил о рекордном росте торговли Украины с ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за три года торговля Украины и ЕС выросла на 60%. Об этом глава государства сказал в рамках сессии на тему «Безопасность в Восточной Европе» на Мюнхенской безопасности конференции в субботу, передает «Укринформ».

«На протяжении трех лет наша торговля с ЕС выросла на 60%», — сказал Порошенко. Президент отметил, что во внешнем товарообороте Украины торговля со странами ЕС составляет 43%.

«Европа для Украины — это выбор с точки зрения не только цивилизации, но и экономики», — пояснил Порошенко.

Он добавил, что Украина сейчас находится в поиске новых рынков, и китайский — не исключение. Порошенко отметил, что Украина имеет удовлетворительное сотрудничество с китайцами, но темпы его роста — скромные.