На соборе в британском Солсбери неизвестные вывесили флаг России

На строительных лесах, установленных у Солсберийского собора, в ночь на 17 февраля неизвестные вывесили российский флаг. Соответствующие фото в Twitter начали публиковать местные жители.

Джон Глен, член парламента от Солсбери заявил, что вскоре флаг сняли.

"Какая глупая затея - насмехаться над серьезными событиями, через которые, к сожалению, пришлось пройти Солсбери в прошлом году", - написал он.

В полиции заявили, что изучают записи с камер наблюдения.

Как известно, Великобритания обвинила российскую военную разведку в применении химического агента в Солсбери против бывшего шпиона Сергея Скрипаля в марте прошлого года.