Войти
Туск прокомментировал слова Путина об изжившей себя либеральной идее
позиция
Туск прокомментировал слова Путина об изжившей себя либеральной идее
Климкин заявил, что не обязан согласовывать ноты с Зеленским
резонанс
Климкин заявил, что не обязан согласовывать ноты с Зеленским

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Стало известно, кто руководил операцией по отравлению Скрипаля

1063
Стало известно, кто руководил операцией по отравлению Скрипаля

В расследовании The Insider и Bellingcat сообщается, что действиями офицеров российской разведки Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, которые, как считает следствие, отравили Сергея Скрипаля, руководил генерал-майор ГРУ Денис Сергеев. Материал о Сергееве выпустило российское издание The Insider.

Третий подозреваемый в отравлении экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Денис Сергеев (он же Сергей Федотов) — генерал-майор, который служит в Главном управлении Генштаба РФ. Об этом говорится в расследовании программы Newsnight, которая вышла на британском телеканале BBC 28 июня.

Журналисты ссылаются на информацию группы Bellingcat, которая получила данные телефона Сергеева.

BBC получили подтверждение от источников, что Сергеев руководил оперативной группы. Находясь в Лондоне, он поддерживал связь с Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой — офицерами ГРУ, которые, как считает следствие, отравили Скрипаля.

СМИ выяснили, что во время отравления Скрипаля Сергеев находился в Великобритании: прибыл в Хитроу утром 2 марта 2018 года и улетел 4 марта.

Сообщается, что в Британии Сергеев старался не пользоваться Wi-Fi, предпочитая соединения 3G и 4G. Он выходил в сеть сотни раз — писал сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram.

«Большую часть поездки Сергеев провел в районе Паддингтон. Утром 3 марта, за день до отравления в Солсбери, он отправился в центр Лондона. Именно там у Сергеева было 30–40 минут свободного времени, когда он мог встретиться с Чепигой и Мишкиным. Вскоре после встречи Чепига и Мишкин на поезде отправились в Солсбери. Если Мишкин и Чепига вообще встречались с Сергеевым в Лондоне, то это было в районе Оксфорд Серкус между 11.30 и 11.45 3 марта», — говорится в сообщении.

Из Лондона Сергеев звонил только на один номер, который, как считают источники, мог принадлежать его связному в ГРУ. Сергеев ответил на 10 звонков с этого номера, сам набрал номер только 4 марта. The Insider пишет, что в базе данных абонентов номер, с которым постоянно связывался Сергеев, значится как незарегистрированный, что является необычным для России, где все сим-карты регистрируются на людей с конкретными паспортными данными. В телефонной базе удалены все метаданные о звонках этого абонента, но журналистам удалось выяснить, что в одном из приложений по обмену контактными данными этот номер значится под именем «Амир — Москва».

После того, как российские ГРУшники нанесли «Новичок» на ручку двери в Солсбери, они вернулись в отель в Лондоне, затем они вскоре уехали в аэропорт Хитроу, где сели на самолет в Москву.

Напомним, 5 марта 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском Солсбери и госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервно-паралитический реагент «Новичок» российского происхождения.

Позже, 30 июня, произошло отравление «Новичком» двух людей в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер — 45-летний Чарли Роули выжил.

Читайте также: Трамп назвал Путина «прекрасным парнем»

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на Скрипалей. Британская разведка установила, что подозреваемые — «Александр Петров» (настоящее имя Александр Мышкин) и «Руслан Боширов» (настоящее имя Анатолий Чепига) — являются офицерами ГРУ.

Позже расследователи The Insider и Bellingcat рассказали о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей и опубликовали фотографию сотрудника ГРУ «Сергея Федотова», настоящее имя которого Денис Сергеев.

отравление Скрипаля, Солсбери
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 29 июня 2019
Пятница, 28 июня 2019
Четверг, 27 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Ушаков
Александр Ушаков
партнер Института экспертных оценок

Дело Фирташа, коррупция и эффект Линди

По эффекту Линди, что если что-то существует достаточно долго, да еще и совершенствуется (антихрупко, по Талебу), то оно, в данном случае коррупция, будет примерно столько же существовать и в будущем. А коррупционные схемы постоянно совершенствуются, эволюционируют, поэтому становятся антихрупкими, и в силу этого эффективно выживают. При том, что потребность в коррупции, особенно для некоторых обществ является просто смыслом их жизни. Почему? Да, наверное, просто потому, что так исторически сложилось.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как внутренний госдолг влияет на экономическую динамику в Украине

В бюджете Украины на 2019 год расходы, предусмотренные для погашения и обслуживания госдолга составляют 418 млрд. грн. Это почти треть госбюджета. Можно посчитать, сколько госдолга приходится на каждого гражданина страны, но не буду расстраивать читателей.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Можно ли «приручить» олигарха?

У человечества все ещё крепка вера в то, что если раз за разом делать одно и тоже, то рано или поздно можно получить иной результат. Позитивный. Владимир Александрович Зеленский, пообтершись немного в президентском кресле, решил тоже сыграть в популярную среди всех украинских президентов игру - «приручи олигарха! получи гарантированные бонусы!».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016