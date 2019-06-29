Стало известно, кто руководил операцией по отравлению Скрипаля

В расследовании The Insider и Bellingcat сообщается, что действиями офицеров российской разведки Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, которые, как считает следствие, отравили Сергея Скрипаля, руководил генерал-майор ГРУ Денис Сергеев. Материал о Сергееве выпустило российское издание The Insider.

Третий подозреваемый в отравлении экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Денис Сергеев (он же Сергей Федотов) — генерал-майор, который служит в Главном управлении Генштаба РФ. Об этом говорится в расследовании программы Newsnight, которая вышла на британском телеканале BBC 28 июня.

Журналисты ссылаются на информацию группы Bellingcat, которая получила данные телефона Сергеева.

BBC получили подтверждение от источников, что Сергеев руководил оперативной группы. Находясь в Лондоне, он поддерживал связь с Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой — офицерами ГРУ, которые, как считает следствие, отравили Скрипаля.

СМИ выяснили, что во время отравления Скрипаля Сергеев находился в Великобритании: прибыл в Хитроу утром 2 марта 2018 года и улетел 4 марта.

Сообщается, что в Британии Сергеев старался не пользоваться Wi-Fi, предпочитая соединения 3G и 4G. Он выходил в сеть сотни раз — писал сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram.

«Большую часть поездки Сергеев провел в районе Паддингтон. Утром 3 марта, за день до отравления в Солсбери, он отправился в центр Лондона. Именно там у Сергеева было 30–40 минут свободного времени, когда он мог встретиться с Чепигой и Мишкиным. Вскоре после встречи Чепига и Мишкин на поезде отправились в Солсбери. Если Мишкин и Чепига вообще встречались с Сергеевым в Лондоне, то это было в районе Оксфорд Серкус между 11.30 и 11.45 3 марта», — говорится в сообщении.

Из Лондона Сергеев звонил только на один номер, который, как считают источники, мог принадлежать его связному в ГРУ. Сергеев ответил на 10 звонков с этого номера, сам набрал номер только 4 марта. The Insider пишет, что в базе данных абонентов номер, с которым постоянно связывался Сергеев, значится как незарегистрированный, что является необычным для России, где все сим-карты регистрируются на людей с конкретными паспортными данными. В телефонной базе удалены все метаданные о звонках этого абонента, но журналистам удалось выяснить, что в одном из приложений по обмену контактными данными этот номер значится под именем «Амир — Москва».

После того, как российские ГРУшники нанесли «Новичок» на ручку двери в Солсбери, они вернулись в отель в Лондоне, затем они вскоре уехали в аэропорт Хитроу, где сели на самолет в Москву.

Напомним, 5 марта 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском Солсбери и госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервно-паралитический реагент «Новичок» российского происхождения.

Позже, 30 июня, произошло отравление «Новичком» двух людей в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер — 45-летний Чарли Роули выжил.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на Скрипалей. Британская разведка установила, что подозреваемые — «Александр Петров» (настоящее имя Александр Мышкин) и «Руслан Боширов» (настоящее имя Анатолий Чепига) — являются офицерами ГРУ.

Позже расследователи The Insider и Bellingcat рассказали о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей и опубликовали фотографию сотрудника ГРУ «Сергея Федотова», настоящее имя которого Денис Сергеев.