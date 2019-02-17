Ученые определили продукт, резко увеличивающий риск развития рака

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака. Об этом сообщает Food News.
Исследователи провели эксперимент над группой мышей. Одним животным давали количество сахарозы, сопоставимое с объемом, потребляемым во многих западных странах, а другие сидели на крахмальной диете без сахара. В итоге эксперты пришли к выводу, что повышение уровня сахара в крови у первой группы вызывало быстрый рост опухоли.
Кроме того, ученые обнаружили, что высокофруктозный кукурузный сироп и столовый сахар привели к росту метастазов в легких мышей.
Специалисты советуют ограничивать потребление сахара, чтобы минимизировать риск развития рака, диабета, ожирения и болезней сердца.
Они также советуют обратить внимание на то, что фруктозный сироп может содержаться во многих продуктах — конфетах, мороженом, варенье, желе, соках, йогуртах, выпечке и других.
Эксперты рекомендуют вместо сладкого перекусывать фруктами, а столовый сахар в своем рационе заменить медом.
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