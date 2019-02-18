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Регулятор проверит облгазы Фирташа

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Регулятор проверит облгазы Фирташа

Государственная регуляторная служба дала разрешение на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем. Об этом написала глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.

«Сегодня мы получили разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначислений в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа для приведения к стандартным условиям», — заявила Кривенко.

По ее словам, НКРЭКУ ожидает официальные документы ГРС.

«Рассчитываем начать проверку уже в марте», — добавила Кривенко.

Напоминим, что ранее НАК «Нафтогаз Украины» призвал бытовых потребителей природного газа без счетчиков, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.

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12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране. Причиной проверок в правительстве называют «начисления облгазами дополнительных платежей» за потребленный населением газ.

Дмитрий Фирташ, облгазы, НКРЭКУ
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