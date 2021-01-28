Глава НКРЭКУ не исключает укрупнения облэнерго для снижения тарифов

Глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк не исключает возможности укрупнения операторов систем распределения (ОСР, облэнерго) для снижения тарифов на электроэнергию.

«Тариф — это не цифра, которую можно ставить высокой или низкой, она состоит из составляющих. Эти составляющие на Луганщине, к сожалению, выше, чем в других областях из-за того, что электросети растянуты, а промышленность осталась на неподконтрольной территории. Мы как государство должны очень ответственно подходить к таким случаям и, возможно, также принять законопроект об укрупнении и облэнерго по аналогии с облгазами», — сказал он в ходе выступления в Верховной Раде в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, энергорегулятор разработал проект постановления о снижении тарифов для 14 операторов ГРС, которым предусматривался уровень снижения от 3,5% (для ПАО «Гадячгаз») до 30% (для ООО «Газовик»). В целом тарифы операторов ГРС предлагается установить на уровне не выше 1,79 грн/куб. м (без НДС).

НКРЭКУ 19 января одобрила снижение тарифов на распределение газа с 1 февраля для 14 операторов газораспределительных сетей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 января сообщил, что законопроект об укрупнении газораспределительных компаний Кабинет министров направит в Верховную Раду в ближайшее время.