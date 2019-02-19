Большинство украинцев не занимаются общественной деятельностью

Большинство украинцев стабильно не приобщаются к общественной деятельности. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, обнародованные во вторник.
Незначительная часть опрошенных граждан считают себя вовлеченными в активную общественную деятельность, причем этот процент в течение 2013-2018 гг. стабильно составляет 8-10%.
Несколько выше уровень гражданской вовлеченности на Западе (12%), а самый низкий — на Юге (6%), отмечают социологи.
С 2013 года фактически возросло членство граждан в различных общественных объединениях: 15-17%.
Регионально в 2018 году самой большой принадлежностю к общественным объединениям отличались Запад (18%) и Восток (18%), наименьшей — Юг (10%).
Существуют также некоторые различия между типами общественных объединений в зависимости от возраста респондентов. Так респонденты старшего возраста чаще являются членами профсоюза (8% в возрастной группе 40-60 лет), а молодежь в возрасте 18-24 лет — членами общественных организаций (7%).
Отмечается, что опрос проводился с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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