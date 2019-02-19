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Украина продала арестованное имущество российского «Газпрома»

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Украина продала арестованное имущество российского «Газпрома»

Венчурный фонд «Голдмен» купил купил 40,2% акций компании «Газтранзит», ранее принадлежавших российскому «Газпрому», за 41 миллион гривен. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным торгов на фондовой бирже ПФТС, принудительно выставленные на продажу акции «Газтранзита» в конце января 2019 года проданы за 41,025 млн грн, что на 2% выше их стартовой цены.

Конечным бенефициаром «Голдмен» указан Андрей Нестеренко, а управляющим партнером фонда является ООО «Группа компаний «Инвестиционные партнеры» народного депутата Андрея Журжия.

Ранее Украина принудительно продала принадлежавшую ПАО «Газпром» 40%-ю долю в ПАО «Институт «ЮжНИИГипрогаз» (Донецк).

Напоминим, что в 2017 году суд обязал «Газпром» выплатить в Государственный бюджет Украины более 171 миллиарда гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Компания продолжает обжаловать решение и действия государственного исполнителя.

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать «Газпром» на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

«Газтранзит» был создан в 1997 году для расширения пропускной способности ГТС Украины для увеличения объемов транзита российского газа в Турцию и страны Балканского региона.

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Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдовы.

Газпром, Газтранзит
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нацгосударстве и промполитке

Не надо спасать неспасаемое - национальное государство и его промышленную политику. Люди устали от национальных государств и их политики, которая практически всегда приводит к войне (правда, редкой в последнее время). Люди уже не хотят лишений, поэтому постоянно эмансипируются от государства, политиков, соотечественников и пр. Национальное государство умерло. И не надо гальванизировать его труп.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Об инфляционных рекордах

Правительство и Нацбанк отчитались, что в 2018 году инфляция была самой низкой за последние 5 лет – 9,8% декабрь 2018 к декабрю 2017. При этом забыли напомнить, что в 2015 году инфляция была самой высокой (43,3%) за последние 20 лет, т.е. с 1996 года (39,7%). При этой власти цены в 2015 году выросли на рекордную величину с момента введения гривны в 1996 году.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Должна ли цена на газ быть рыночной

Если монополистическое положение компании предоставило государство и при этом избавило от необходимости создавать все с нуля, за сравнительно небольшую цену, то соответственно это не обычная предпринимательская деятельность, где предприниматель может максимизировать свои прибыли.
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