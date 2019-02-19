Украина продала арестованное имущество российского «Газпрома»

Венчурный фонд «Голдмен» купил купил 40,2% акций компании «Газтранзит», ранее принадлежавших российскому «Газпрому», за 41 миллион гривен. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным торгов на фондовой бирже ПФТС, принудительно выставленные на продажу акции «Газтранзита» в конце января 2019 года проданы за 41,025 млн грн, что на 2% выше их стартовой цены.

Конечным бенефициаром «Голдмен» указан Андрей Нестеренко, а управляющим партнером фонда является ООО «Группа компаний «Инвестиционные партнеры» народного депутата Андрея Журжия.

Ранее Украина принудительно продала принадлежавшую ПАО «Газпром» 40%-ю долю в ПАО «Институт «ЮжНИИГипрогаз» (Донецк).

Напоминим, что в 2017 году суд обязал «Газпром» выплатить в Государственный бюджет Украины более 171 миллиарда гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Компания продолжает обжаловать решение и действия государственного исполнителя.

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать «Газпром» на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

«Газтранзит» был создан в 1997 году для расширения пропускной способности ГТС Украины для увеличения объемов транзита российского газа в Турцию и страны Балканского региона.

Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдовы.