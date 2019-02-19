В МВД посоветовали штабу Порошенко не искать «лазейки» в законодательстве в попытке подкупить избирателей

В Министерстве внутренних дел советуют избирательному штабу кандидата в президенты Петра Порошенко не искать «лазейки» в законодательстве. Как передает УНИАН, об этом советник министра внутренних дел, член координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах Иван Варченко сообщил во время брифинга в Киеве, комментируя слова Руслана Князевича — руководителя юридической службы избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко — о том, что ЦИК должен утвердить разъяснения, согласно которым оплата труда агитаторов не может считаться подкупом избирателей.

Варченко отметил, что благодаря изменениям в избирательное законодательство удалось приостановить развертывание «сети агитаторов» многих кандидатов в президенты, агитаторы в этих «сетях» должны были получать средства, также планировался подкуп избирателей и членов избирательных комиссий.

«Сегодняшнее законодательство запрещает любые дополнительные выплаты членам комиссий, кроме предусмотренных бюджетом, запрещается дополнительная плата агитаторам, наблюдателям. Все это расценивается как подкуп избирателей», — сказал Варченко.

Также он обратился к кандидатам в президенты с предостережением воздержаться от подкупов избирателей любым способом, а также призвал госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления не использовать админресурс с целью агитации.

По его словам, чиновник может агитировать только в отпуске. Кроме того, комментируя инициативу Князевича, Варченко заявил: «Мы бы очень на советовали штабам кандидатов искать „лазейки“ в законодательстве и пытаться окольными путями нарушить закон о выборах президента. Закон имеет императивные нормы, которые запрещают давать и получать любые деньги за проведение избирательной агитации. Это статья 64 часть 6 закона о выборах президента. Попытка назвать людей, которые будут заниматься агитацией, не агитаторами, я думаю, что это недостойно в нашей стране через 5 лет после Революции достоинства».