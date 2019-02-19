В Украине подсчитали, во сколько обходятся пенсионеры оккупированного Донбасса

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили в течение четырех минувших лет 80 млрд грн пенсионных выплат из украинского бюджета, сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук, передает Интерфакс-Украина.
«За 4 года Украина выплатила пенсий гражданам, которые находятся на той территории, по данным на 3 дня назад уже на 79-80 млрд грн. Умножьте на курс доллара, и вы увидите, что это $3 млрд», — сказал Марчук на конференции «Участие ООН и ОБСЕ в разрешении вооруженных конфликтов: возможные сценарии для Украины» во вторник в Киеве.
«Единственное, конечно, это не пересылается бандитам на той территории и разделяется — уроки выучены», — добавил представитель Украины.
Он также отметил, что минскими соглашениями предусмотрены все необходимые меры для мирного урегулирования ситуации на Донбассе. «В минских документах, которые приняты и подписаны Россией в том числе, есть все необходимое для урегулирования ситуации мирным путем. Проблема только в том, что поведение России: на белое — говорить черное», — сказал Марчук.
«Одним из компонентов переговоров является выплата зарплат сотрудникам „Укрзализныци“, которые находятся на той территории... Имеет ли это какое-то отношение к боевым действиям? Нет. Но даже это обсуждается», — отметил он.
Представитель Украины в ТКГ также высказал предположение, что компромисс со стороны Москвы станет возможным после введения в ее отношении дополнительных санкций.
«Россия в ближайшее время, как мне видится, возможно, после дополнительных санкций, которые должны вот на днях принять, пойдет на какой-то компромисс на наивысшем уровне. Возможно, если не на уровне Путина, то хотя бы Суркова», — добавил Марчук.
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