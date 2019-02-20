Бывший глава НАТО пообещал Беларуси войну и аннексию

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен уверен, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам западной Европы. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.
«Ключевой риск — это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться», — сказал Расмуссен.
Он посоветовал белорусам начать реформы, ведущие к демократии и свободе, «чтобы уберечься от агрессии россиян».
«Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии», — подчеркнул бывший генсек Альянса.
По словам Расмуссена, он хорошо помнит заявления российского президента Владимира Путина о том, что Беларусь должна быть включена в «большое русское государство», и это очень похоже на незаконную аннексию украинского Крыма.
«И я бы хотел, чтобы Беларусь получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию Беларуси к свободе и демократии», — отметил он.
При этом экс-глава НАТО осознает, что президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет реформировать страну и двигаться на Запад.
«Да, он не хочет. Но также Лукашенко не желает жить под гнетом Путина. Ему нужно выбрать: или реформы, или постоянный гнет россиян», — резюмировал Расмуссен.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016