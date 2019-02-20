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Бывший глава НАТО пообещал Беларуси войну и аннексию

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Бывший глава НАТО пообещал Беларуси войну и аннексию

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен уверен, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам западной Европы. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

«Ключевой риск — это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться», — сказал Расмуссен.

Он посоветовал белорусам начать реформы, ведущие к демократии и свободе, «чтобы уберечься от агрессии россиян».

«Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии», — подчеркнул бывший генсек Альянса.

По словам Расмуссена, он хорошо помнит заявления российского президента Владимира Путина о том, что Беларусь должна быть включена в «большое русское государство», и это очень похоже на незаконную аннексию украинского Крыма.

«И я бы хотел, чтобы Беларусь получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию Беларуси к свободе и демократии», — отметил он.

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При этом экс-глава НАТО осознает, что президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет реформировать страну и двигаться на Запад.

«Да, он не хочет. Но также Лукашенко не желает жить под гнетом Путина. Ему нужно выбрать: или реформы, или постоянный гнет россиян», — резюмировал Расмуссен.

Беларусь, Андерс Фог Расмуссен
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