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Квасьневский считает, что Путин будет «бороться» за Украину

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Квасьневский считает, что Путин будет «бороться» за Украину

Экс-президент Польши Александр Квасьневский считает, что президент России Владимир Путин будет и дальше дестабилизировать Украину, препятствуя ее вступлению в ЕС и НАТО. В интервью Liga.net в рамках украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности он рассказал, что у Путина есть две цели.

Отвечая на ремарку о том, что переговоры о конфликте в Украине зашли в тупик, Квасьневский ответил, что «все, что нужно сделать, должно начаться в Кремле».

«Меня беспокоит то, что путинская Россия хороший специалист по замороженным конфликтам. Помните, что случилось в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Грузии и теперь в Украине. Для них это не проблема, а наоборот. Они строят на этом политику», — заявил он.

По мнению Квасьневского, за год после выборов Путин ничего не предложил россиянам в экономике, а в его близком окружении «слишком много силовиков», которые «стимулируют военные настроения в обществе».

«Украина в этом плане является их главной целью. Путину нужна ваша страна, чтобы создать великую Россию. Это никуда не делось», — сказал президент Польши 1995-2005 годов.

«Я с ним говорил много раз до 2005 года. У него две стратегические цели в жизни: Россия — большой игрок на мировой арене. Это ему уже удалось. А вторая — Россия в статусе собирателя бывших стран СССР», — заявил Квасьневский.

«Он понимает, что Прибалтики ему не видать, но за Украину он еще готов бороться. Поэтому не стоит ждать изменений его политики по отношению к Украине», — считает он.

По мнению бывшего президента Польши, дело движется «к долгосрочному конфликту», а Запад может лишь «поддерживать санкции и быть в диалоге с Россией, искать решения».

«Решений нет. Политика РФ будет постоянно направлена на дестабилизацию Украины, поддевая этим Запад. Из-за войны на Донбассе, Брюссель и Вашингтон не решатся на самые главные для вас вопросы — вступление в НАТО и ЕС», — сказал Квасьневский.

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«Россия не готова делать ничего навстречу миру, а у Запада нет больше никакой возможности влиять на Кремль, кроме как продлевать санкции и, возможно, расширить их со временем», — считает он.

Владимир Путин, Александр Квасьневский, отношения с Россией
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