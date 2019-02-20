Порошенко в Нью-Йорке призвал лишить Россию права вето в СБ ООН и заявил об угрозе полномасштабной войны

Пришло время лишить права вето в Совете Безопасности ООН Российскую Федерацию за ее агрессивное поведение против Украины, считает украинский президент Петр Порошенко.
«Возможно, пришло время поставить Россию на место — начать с лишения ее права вето, по крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины?» — сказал Петр Порошенко в ходе дебатов Генассамблеи ООН «ситуация на временно оккупированных территориях Украины» в среду в Нью-Йорке, передает Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций, что, по его мнению, было «правильным и оправданным ходом».
Порошенко также предупредил, что дальнейшая эскалация агрессивных действий Российской Федерации в отношении Украины до уровня полномасштабной войны уже не является нереальной ввиду концентрации у украинской границы крупной группировки ВС РФ.
«Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является уже нереальной перспективой», — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что именно это является причиной необходимости обеспечить всесторонний мониторинг в реальном времени ситуации вдоль российской границы с Украиной.
«Общая численность незаконных вооруженных формирований сейчас составляет около 35 тыс. боевиков, а также 2,1тыс. военнослужащих из российских регулярных вооруженных сил. Общая численность российских вооруженных сил вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тысяч» — сказал Порошенко.
Президент Украины проинформировал Генассамблею ООН, что на оккупированном Донбассе российские вооруженные формирования располагают 496 танками, 938 бронированными боевыми машинами, 128 реактивными системами залпового огня, 776 артиллерийскими системами (в том числе, САУ).
«Украина по сути стала реальным восточным флангом НАТО в защите трансатлантической свободы и демократии», — отметил Петр Порошенко.
Он напомнил, что в прошлом году Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе неоднократно фиксировала на видео конвои российской военной техники, которые незаконно пересекали участок российско-украинской границы, который не контролируется украинскими властями.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016