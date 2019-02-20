Порошенко в Нью-Йорке призвал лишить Россию права вето в СБ ООН и заявил об угрозе полномасштабной войны

Пришло время лишить права вето в Совете Безопасности ООН Российскую Федерацию за ее агрессивное поведение против Украины, считает украинский президент Петр Порошенко.

«Возможно, пришло время поставить Россию на место — начать с лишения ее права вето, по крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины?» — сказал Петр Порошенко в ходе дебатов Генассамблеи ООН «ситуация на временно оккупированных территориях Украины» в среду в Нью-Йорке, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций, что, по его мнению, было «правильным и оправданным ходом».

Порошенко также предупредил, что дальнейшая эскалация агрессивных действий Российской Федерации в отношении Украины до уровня полномасштабной войны уже не является нереальной ввиду концентрации у украинской границы крупной группировки ВС РФ.

«Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является уже нереальной перспективой», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что именно это является причиной необходимости обеспечить всесторонний мониторинг в реальном времени ситуации вдоль российской границы с Украиной.

«Общая численность незаконных вооруженных формирований сейчас составляет около 35 тыс. боевиков, а также 2,1тыс. военнослужащих из российских регулярных вооруженных сил. Общая численность российских вооруженных сил вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тысяч» — сказал Порошенко.

Президент Украины проинформировал Генассамблею ООН, что на оккупированном Донбассе российские вооруженные формирования располагают 496 танками, 938 бронированными боевыми машинами, 128 реактивными системами залпового огня, 776 артиллерийскими системами (в том числе, САУ).

«Украина по сути стала реальным восточным флангом НАТО в защите трансатлантической свободы и демократии», — отметил Петр Порошенко.

Он напомнил, что в прошлом году Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе неоднократно фиксировала на видео конвои российской военной техники, которые незаконно пересекали участок российско-украинской границы, который не контролируется украинскими властями.