Беларусь продает Украине уголь из ЛДНР

В 2018 году Беларусь экспортировала в Украину каменного угля на 50,36 миллиона долларов, что в 798 раз больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на данные Государственной службы статистики Беларуси.
Объемы экспорта антрацита из Беларуси в Украину за год выросли в 307 раз и составили 8,82 миллиона долларов. При этом в данных украинского Госстата импорт угля из Беларуси не отражен вообще.
Отмечается, что залежей угля в Беларуси мало, и представлены они в основном бурым углем. Антрацита в Беларуси нет. Следовательно, единственным источником этого угля могла стать только его покупка в других странах.
По данным журналистов «Радыё Свабода», уголь в Беларусь мог попасть из шахт на временно оккупированном Донбассе. В частности, таким образом этот уголь покупает компания «ДТЭК» Рината Ахметова и государственная компания Центрэнерго, которую планировали приватизировать в конце 2018 года.
Журналисты отмечают, что новым способом поставки угля из оккупированного Донбасса государственная компания заинтересовалась после того, как в 2016 году попала в скандал из-за покупку угля у боевиков.
В компании Ахметова журналистам сообщили, что уголь из Беларуси не покупают.
Кроме Украины, больше всего Беларусь продавала каменного угля в страны СНГ и в Литву. Антрацит Беларусь больше всего продавала в СНГ и страны ЕС, в частности в Польшу.
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