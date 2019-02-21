Трамп хочет обогнать Китай и внедрить технологию 6G в США

Соединенные Штаты должны как можно скорее внедрить технологии передачи данных пятого поколения (5G) и даже шестого (6G), в противном случае они отстанут от конкурентов. Об этом написал в четверг на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Я хочу, чтобы в Соединенных Штатах как можно скорее появились форматы 5G и даже 6G. Они мощнее, быстрее и технологичнее, чем существующий стандарт. Американские компании должны нарастить свои усилия — в противном случае они отстанут. Нам незачем отставать в сфере, за которой, абсолютно очевидно, будущее», — сказал он.

«Я хочу, чтобы Соединенные Штаты выиграли это соревнование, а не блокировали более передовые на данный момент технологии. Мы всегда должны быть лидерами во всем, что мы делаем, особенно когда речь идет о восхитительном мире технологий!» — добавил американский лидер.

5G — пятое поколение технологий передачи данных, предусматривающее гораздо большую по сравнению с четвертым поколением (4G) пропускную способность. Ранее о начале разработок еще более скоростной сети 6G сообщил министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй.