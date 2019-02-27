Французы обошли Омеляна: построили тестовый участок Hyperloop

Компания Hyperloop Transportation Technologies заканчивает строительство полномасштабного тестового трека для вакуумного поезда во французской Тулузе. Об этом говорится на официальной странице в Facebook.

Сообщается, что проект в «аэрокосмической долине» находится на завершающей стадии строительства. Он будет завершен в ближайшие недели.

Напомним, что в Украине Министерство инфраструктуры также договорилось с компанией Hyperloop Transportation Technologies о сотрудничестве в области развития технологий высокоскоростной транспортировки.

По результатам научно-технологического исследования НАН Украины согласовала внедрение технологии «транспорта пятого поколения» в Украине.

Hyperloop — это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.