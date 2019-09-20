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Новый министр предложил заменить гиперлуп телепортацией

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Новый министр предложил заменить гиперлуп телепортацией

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отказался от проекта Hyperloop в Украине, которым занимался экс-министр Владимир Омелян.

«Мы с господином Омеляном друг друга уважаем. Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Гиперлупе. Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет. Но я все равно хочу, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям, — говорит министр», — цитирует его «Наше місто».

Напомним, предыдущий министр Владимир Омелян в феврале 2018 года заявлял, что Украина в 2019 году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр за средства частных инвесторов.

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Он уверял, что билет на Hyperloop должен был стоить дешевле, чем на самолет и поезд.

Hyperloop — разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 км/ч.

Владислав Криклий, Hyperloop
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Пятница, 20 сентября 2019
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