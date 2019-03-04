В КНДР работница ткацкой фабрики выполнила годовой план за два месяца

Работница текстильной фабрики имени Ким Чен Сук в Пхеньяне установила трудовой рекорд, выполнив план работы на 2019 год за два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечает агентство, трудовой рекорд Ом Сон Гён совершила «с глубокой тоской по верховному руководителю». «Услышав новость о зарубежном путешествии верховного руководителя товарища Ким Чен Ына, она перевыполняла ежедневный план на 700%, задействовав в 2,5 раза больше станков», — подчеркивает ЦТАК.

Отмечается, что подобные примеры рекордной производительности труда были отмечены также и на других ткацких фабриках народной республики. Для перевыполнения плана работницы увеличили интенсивность работы станков до максимума, работали одновременно на множестве станков, а также после завершения своего трудового дня помогали работе следующей смены, «проявляя дух коллективизма». По информации ЦТАК, таким образом более 20 ткачих пхеньянской фабрики за первые два месяца 2019 года перевыполнили свой полугодовой план производства.

Ким Чен Сук (1917 — 1949), именем которой в КНДР названы многие учреждения и предприятия, — партийный и государственный деятель республики, супруга основателя КНДР Ким Ир Сена и мать Ким Чен Ира. Революционерка, таким образом, является бабушкой нынешнего лидера республики, председателя Государственного совета и Трудовой партии КНДР Ким Чен Ына. В 1972 году ей было присвоено звание Героя КНДР.